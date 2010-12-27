Кузбасский расчленитель попался, когда выбрасывал части тела жертвы в мусорный контейнер

Мужчина убил приятельницу по застолью, чтобы скрыть следы преступления тело расчленил и понес в мусорный контейнер.

В Кузбассе в поселке Бачатский задержали убийцу и расчленителя женщины.

Следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области сообщают, что в одной из квартир в поселке Бачатский обнаружено расчлененное тело женщины 43 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По версии следствия мужчина с убитой женщиной несколько дней распивали алкоголь. В один из моментов подозреваемый ударил приятельницу по голове. От полученной травмы женщина скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления мужчина решил избавиться от тела, а для того, чтобы сделать это незаметно, расчленил тело. Мужчина был задержан, когда выносил "вторую партию" останков жертвы в мусорный контейнер. Во время задержания мужчина был в сильном алкогольном опьянении. Со следствием не сотрудничает.

Со следствием он не сотрудничает, в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая задержанному. СУ СК РФ по Кемеровской области

В настоящее время проводятся все необходимые действия, направленные на выяснение всех обстоятельств убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

ТАСС со ссылкой на региональное МВД пишет, что один из местных жителей обнаружил в мусорном контейнере части человеческого тела, о чем сообщил в полицию. Прибывший на место происшествия для охраны места происшествия до приезда сотрудников полиции участковый вскоре заметил пьяного мужчину, который шел к контейнеру с частями тела женщины

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Фото: ВК, Ирина Головина