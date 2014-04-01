Курортный кластер за 21 млрд рублей построят в Рощино

Проект будет осуществляться поэтапно, завершение первого этапа запланировано уже на 2025 год.

Инвестиции в строительство курортного комплекса в Выборгском районе Ленинградской области составят около 20 миллиардов рублей. Об этом рассказал соинвестор и акционер проекта Георгий Рыков, передает ТАСС.

Предполагается, что общие затраты на реализацию данного проекта составят приблизительно 20–21 миллиард рублей, уточнил Рыков. Он также подчеркнул, что существующий туристический потенциал Северо-Западного региона России значительно уступает спросу на качественные курортные услуги и рекреационную недвижимость. Проект будет осуществляться поэтапно, завершение первого этапа запланировано уже на 2025 год.

Курортный комплекс, расположенный неподалеку от Линдуловской рощи, займет территорию площадью 17,6 гектаров. Здесь планируется построить 11 вилл, два трехэтажных и 13 шестиэтажных корпусов апартаментов общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Общий объем застройки превысит 100 тысяч квадратных метров.

Проект включает в себя разнообразные объекты инфраструктуры, такие как SPA-комплексы, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, клинику профилактической медицины, а также пятизвездочный отель "Рощино Residence".

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Фото: roshchino-residence.ru