Петербургская полиция задержала курьера мошенников, орудовавшего в нескольких городах РФ

По оперативным данным, задержанный может быть причастен примерно к пяти эпизодам мошенничества в Северной столице, Москве и Ростове-на-Дону, совершённым по одинаковой схеме.

Правоохранители Северной столицы задержали курьера, работавшего на мошенников: 19-летний молодой человек выполнял задания "кураторов" в нескольких российских регионах. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого обнаружили после заявления 75-летней петербурженки, поступившего в полицию Невского района. Женщина пояснила, что в начале декабря 2023 года неизвестный злоумышленник, представившись работником банка, похитил у нее 1 млн 400 тыс. рублей. Он забрал деньги, предварительно договорившись о встрече у дома на улице Бабушкина. Также заявительница сообщила, что впоследствии этот же человек под предлогом приобретения бытовой техники забрал у нее еще около 240 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 1 млн 633 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Невского района задержали подозреваемого в Москве. Им оказался 19-летний неработающий житель Новосибирска, не имевший ранее проблем с законом. Как пояснил задержанный, в конце октября 2023 года он познакомился с молодым человеком по имени Александр в одном из компьютерных клубов Новосибирска. Новый приятель ему подзаработать: юноше необходимо было ездить по городам страны и под видом работника банка забирать денежные средства. Будущий курьер мошенников имел финансовые проблемы из-за микрокредитов, поэтому согласился, заведомо зная, что будет заниматься незаконной деятельностью.

По оперативным данным, задержанный может быть причастен примерно к пяти эпизодам мошенничества в Северной столице, Москве и Ростове-на-Дону, совершённым по одинаковой схеме. Точная география преступлений пока устанавливается. Ущерб может достигать десятков млн рублей. Также установлено, что со своими "кураторами" подозреваемый общался через мессенджер. Его отвозил в аэропорт "на дело" новоиспечённый приятель.

Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности задержанного, ведётся розыск его соучастников.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах задержана подозреваемая, похитившая кошелек у пенсионерки в Ленобласти.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти