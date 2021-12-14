Потерпевший потерял много крови. Преступник - совершил злодеяние под воздействием алкоголя.

Курьера "Яндекс.Еды" ударили ножом в шею на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Кадры с последствиями трагедии распространились по Telegram-каналам. Инцидент зафиксирован на остановке общественного транспорта по Самаркандскому бульвару. Потерпевшим оказался 20-летний иностранец, прибывший в РФ из Таджикистана. Медики зарегистрировали у пациента проникающее ранение. Он потерял много крови. Сейчас молодого человека в состоянии средней тяжести здоровья госпитализировали.

Известно, что предполагаемый злоумышленник в настоящее время задержан и доставлен в правоохранительные органы. Он допрашивается в участке "Выхино-Жулебино". Подозрение оперативников пало на 40-летнего уроженца Кемеровской области. В момент совершения атаки на курьера злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

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Фото и видео: Telegram / SHOT