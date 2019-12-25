19-летний курьер из Петербурга убил малознакомого, защищая свою мать

Возбуждено уголовное дело, молодого человека задержали.

В среду, 26 июля, в экстренные службы обратился 19-летний курьер службы доставки, сообщив, что он по месту своего жительства ударил неизвестного. Как стало известно Piter.TV, молодой человек убил оппонента.

Установлено, что в 2:00 в указанной заявителем квартире одного из домов по Долгоозёрной улице, он, в целях пресечения конфликта между его 39-летней матерью и её ранее судимым 41-летним знакомым, применил к мужчине удушающий прием, в результате которого последний скончался на месте происшествия от асфиксии.

Труп направлен в морг. Возбуждено уголовное дело, молодого человека задержали.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура занялась делом об убийстве 30-летней давности.

Фото: Piter.TV