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Синоптик рассказал, когда начнётся купальный сезон в Петербурге
Сегодня, 13:20
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Синоптик рассказал, когда начнётся купальный сезон в Петербурге

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В начале лета в город придёт погодная аномалия.

Петербуржцы не смогут открыть купальный сезон в самом начале июня, так как первая декада месяца будет аномально холодной. Об этом сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов в ходе конференции ТАСС.

Специалист отметил, что погоду в первых числах месяца сформируют холодный воздух и северо-западные ветра. В ближайшие дни температура составит от +11 до +13 градусов, а с 1 по 4 число ночью возможны заморозки. Потепление возможно только с 5 июня, уточнил Колесов.

Также синоптик отметил, что после ухода холодов стоит рассчитывать на температуру, близкую к норме. Антициклон придёт только в третью декаду июня, тогда температура прогреется до +23 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 31 мая ожидается преимущественно сухая погода.

Фото: Piter.TV

Теги: купальный сезон, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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