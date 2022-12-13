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В Петербурге 31 мая ожидается преимущественно сухая погода
Сегодня, 7:59
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В Петербурге 31 мая ожидается преимущественно сухая погода

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Ближе к вечеру возможны кратковременные дожди.

В последний день календарной весны Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, уходящего своим центром на северо-восток Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями и преимущественно сухая погода. Ближе к вечеру возможны кратковременные дожди. Температура воздуха 31 мая в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый.

В четверг пройдут кратковременные дожди, и произойдёт возвращение апрельской погоды.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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