В Петербурге 31 мая ожидается преимущественно сухая погода

Ближе к вечеру возможны кратковременные дожди.

В последний день календарной весны Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, уходящего своим центром на северо-восток Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями и преимущественно сухая погода. Ближе к вечеру возможны кратковременные дожди. Температура воздуха 31 мая в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый.

В четверг пройдут кратковременные дожди, и произойдёт возвращение апрельской погоды.

Фото: Piter.tv