В X Культурном форуме в Петербурге примут участие представители Азии и Африки

Мероприятие состоится с 12 по 14 сентября.

Делегаты из стран Азии и Африки присоединятся к мероприятиям секции "Музеи" на Петербургском культурном форуме.

Как сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа и куратор данной секции Михаил Пиотровский, участники форума в Северной столице обсудят вопросы, касающиеся применения искусственного интеллекта и интеграции на евразийском пространстве. Кроме того, в рамках секции будут рассмотрены возможности использования исторических зданий для музейных целей.

X Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур состоится с 12 по 14 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что стали известны кураторы секций Петербургского международного форума объединённых культур.

Фото: unitedcultures.ru