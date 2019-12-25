Суд рассмотрит дело бывшего полицейского, обвиняемого во взятке в 3,9 млн рублей

Экс-полицейский принимал деньги от недобросовестного индивидуального предпринимателя.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, фигурантом дела стал бывший командир роты отдельного батальона ППС районной полиции.

По версии следствия, обвиняемый уличил индивидуального предпринимателя в осуществлении его деятельности без государственной регистрации. Полицейский предложил бизнесмену взятку в обмен на свое покровительство и защиту от административной ответственности. Предприниматель согласился и многократно передавал полицейскому деньги, а также ноутбук и офисное кресло. Всего экс-командир получил свыше 3,9 млн рублей взяток.

Уголовное дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.

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Фото: Piter.TV