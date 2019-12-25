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Движение на Крестовском острове ограничат из-за легкоатлетического пробега на Кубок губернатора
Сегодня, 9:41
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Движение на Крестовском острове ограничат из-за легкоатлетического пробега на Кубок губернатора

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Полное прекращение движения машин на указанном участке запланировано с 08:00 до 14:00.

В связи с проведением легкоатлетического пробега на Кубок губернатора Санкт-Петербурга на Крестовском острове будут введены временные ограничения в движении транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте городского Комитета по транспорту.

В воскресенье, 11 октября, на Рюхиной улице от Морского проспекта до набережной Мартынова с полуночи до 14:00 будет запрещена остановка транспорта. 

Полное прекращение движения машин на указанном участке запланировано с 08:00 до 14:00.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженки выиграли золото во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Красноярске.

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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