Движение на Крестовском острове ограничат из-за легкоатлетического пробега на Кубок губернатора

Полное прекращение движения машин на указанном участке запланировано с 08:00 до 14:00.

В связи с проведением легкоатлетического пробега на Кубок губернатора Санкт-Петербурга на Крестовском острове будут введены временные ограничения в движении транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте городского Комитета по транспорту.

В воскресенье, 11 октября, на Рюхиной улице от Морского проспекта до набережной Мартынова с полуночи до 14:00 будет запрещена остановка транспорта.

Полное прекращение движения машин на указанном участке запланировано с 08:00 до 14:00.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженки выиграли золото во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Красноярске.

Фото: Telegram / Пиотровский Online