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Ксения Собчак будет вести развлекательную передачу в прайм-тайм на Первом канале
Сегодня, 16:40
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IRINA_CHALKINA

Ксения Собчак будет вести развлекательную передачу в прайм-тайм на Первом канале

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Сама телеведущая подтвердила факт переговоров с Первым каналом.

В четверг, 30 мая,  стало известно о том, что Ксения Собчак будет вести развлекательную передачу в прайм-тайм на Первом канале. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает СМИ, передача будет выходить ночью и будет похожа на "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и беседами с гостями. 

Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано

заявила Собчак

Название передачи пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Собчак заставила Варламова выдвинуться на пост мэра Петербурга

Фото:открытый истоник

 

 

Теги: ксения собчак, культура, общество
Категории: Лента новостей, Общество, Культура,

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