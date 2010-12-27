Сама телеведущая подтвердила факт переговоров с Первым каналом.

В четверг, 30 мая, стало известно о том, что Ксения Собчак будет вести развлекательную передачу в прайм-тайм на Первом канале. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает СМИ, передача будет выходить ночью и будет похожа на "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и беседами с гостями.

Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано заявила Собчак

Название передачи пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Собчак заставила Варламова выдвинуться на пост мэра Петербурга

Фото:открытый истоник