В четверг, 30 мая, стало известно о том, что Ксения Собчак будет вести развлекательную передачу в прайм-тайм на Первом канале. Об этом сообщает Mash.
Как сообщает СМИ, передача будет выходить ночью и будет похожа на "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и беседами с гостями.
Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано
заявила Собчак
Название передачи пока неизвестно.
Ранее мы сообщали о том, что Собчак заставила Варламова выдвинуться на пост мэра Петербурга
Фото:открытый истоник
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