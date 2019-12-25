Крупнейший производитель чипсов Lay's в России предупредил о перебоях с поставками

Все дело в дефиците картофеля на рынке.

Крупнейший производитель чипсов Lay"s в России компания PepsiCo предупредила об ожидаемых перебоях с поставками продукции. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на соответствующее письмо.

Отмечается, что в сентябре и октябре поставки чипсов оказались под угрозой из-за дефицита на рынке картофеля. Дело в том, что не позволяют проводить уборку на полях очень жаркое лето, а затем проливные дожди в начале осени. Однако представитель компании отмечает, что ситуация нормализуется, когда со складов начнут использовать сырье. Стало известно, что во время пандемии коронавируса выросло потребление снеков.

Крупные торговые сети подтвердили информацию о получении соответствующего уведомления. Для того, чтобы не допустить дефицита товара, принимаются соответствующие меры. По информации источника издания среди ритейлеров, поставки Lay"s приходят с опозданием и не в полном объеме уже в течение некоторого времени. Источник предполагает, что такая ситуация может быть связана с проблемами с логистикой у компании.

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