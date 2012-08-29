Популярность межрегиональных круизов в Петербурге упала ниже допандемийных уровней

Разница с показателями 2021-ого года составила 31%.

Пассажиропоток на межрегиональных круизах за 2022 год превысил прошлогодние показатели на 31%. Тем не менее, превысить допандемийные показатели так и не удалось. Об этом сообщает издание "Ведомости Санкт-Петербург", ссылаясь на источник в Смольном.

Так, за текущий год было создано 406 судозаходов. В межрегиональные круизы отправились 157 тыс. человек, причём 79,5 тыс. из них приплыли в Северную столицу, а 77,5 тыс. человек покинули её.

Как выяснилось, самыми востребованными направлениями у путешественников считаются Ладожское и Онежское озера, Белое море, Москва, Казань и Самара. Круизные суда располагаются в трёх местах: чаще всего судозаходы совершаются у Уткиной заводи, где пассажиропоток превысил 88 тыс. человек. Далее в списке следуют Речной вокзал (162 судозахода) и Соляной причал.

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