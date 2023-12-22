Крот вылез из-под снега в Юнтоловском заказнике

По словам фотографа Антона Кубышкина, он гулял по парку, когда услышал странный скрежет, доносящийся из земли, как будто кто-то активно копал обледеневший снег.

Фотограф Антон Кубышкин, проживающий в Петербурге, встретил необычного гостя в Юнтоловском заказнике – крота. Фото и видео с места событий он поделился со своими подписчиками в сообществе "Грибы и грибники СПб" во "ВКонтакте".

По словам фотографа, он гулял по парку, когда услышал странный скрежет, доносящийся из земли, как будто кто-то активно копал обледеневший снег. Затем из сугроба показался крот, который вылез из своего убежища и решил совершить небольшую пробежку.

Зимой данные животные не спят и ведут активный образ жизни в своих норах. Сейчас у кротов начинается период гона, в связи с чем они начинают активнее перемещаться. Копать тоннель под уже протоптанной дорожкой достаточно сложно, поэтому крот решил преодолеть препятствие сверху.

Ранее Ленинградский зоопарк показал петербуржцам фото маленького родственника слона.

Фото и видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)