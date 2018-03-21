Кролик Питер: разделить любовь, не значит её потерять

Красочная экранизация культовой английской сказки о переключениях, любви, дружбе и взаимопонимании.

С 22 марта на экраны страны выходит приключенческая комедия по мотивам знаменитой книги английской детской писательницы Беатрикс Поттер о невероятной жизни кролика Питера и его семейства. Анимированная кинокартина режиссера Уилла Глака уже успела собрать полные залы по всему миру. С завтрашнего дня эта эстафета перейдет и к нам.

В центре сюжета кролик Питер, его сестры и кузен, которые живут под большим деревом в одной из английских деревушек. Почему-то они решили, что земля, на которой расположен дом и участок злобного мистера МакГрегора, принадлежит им. Поэтому день за днем продолжают докучать дачнику. Старик был бы рад изничтожить надоедливых обитателей, но вот его соседка художница Беатрис в них души не чает.

Между Питером и МакГрегором есть и личные счеты. Когда-то старик убил и запек в пирог его отца. Теперь отважный кролик мечтает отвоевать грядки с огурцами и помидорами. Во время такой попытки дачник его схватил, но тут вмешался рок судьбы. Злобный сосед внезапно падает замертво из-за 78 лет нездоровой жизни. Счастью кроликов нет предела. В честь "победы" они приглашают в пустующий дом всех жителей леса и устраивают вечеринку.

Одного не учли зверята – дом передался по наследству двоюродному племяннику МакГрегора Томасу, который тоже не оказался любителем кроликов. Молодому человеку абсолютно не нужен дом. У него проблемы на работе и жажда утереть всем нос, открыв собственный магазин игрушек. Однако после знакомства со своей очаровательной соседкой, ему приходится изображать любовь к кроликам, дабы завоевать любовь Беатрис. Между грызунами и новым соседом вскоре развязывается настоящая война с электричеством, ловушками, граблями и даже взрывчаткой.

Сказка "Кролик Питер" в Англии является такой же культовой, как у нас истории Винни-Пуха. Уилл Глак сделал все, чтобы дети и их родители получили не только яркую качественную картинку, но и покинули кинотеатр в размышлениях на тему дружбы, любви и ревности.

Когда я был маленьким, мой отец читал мне сказки про Кролика Питера. Я очень привязался к этому замечательному герою, и когда у меня появились свои дети, я начал читать знакомые сказки им. Больше всего в Кролике Питере мне нравится его хулиганская натура. Узнав, что Беатрис Поттер разрешила экранизацию приключений своего героя, я решил, что это замечательная возможность оживить маленького проныру, вспомнить все его проделки и познакомить с ними современных зрителей. Уилл Глак, соавтор сценария и режиссёр приключенческого фильма "КРОЛИК ПИТЕР"

Во время сеанса вас ждут не только разборки ушастых, но и много качественного юмора, ориентированного как на младшую, так и на старшую аудиторию. Тут есть традиционный английский юмор и щепотка черного, который заставит улыбнуться каждого.

Главная особенность "Кролика Питера" в том, что в фильме все герои не показаны однобоко. Хорошие или плохие, как это часто бывает в детский сказках. На этот раз, каждый из них обладает богатым диапазоном чувств и своим характером. Даже педантичный Томас раскрывается перед зрителями целым букетом, в прочем, как и сами кролики.

Донал идеально подошёл для этой роли, поскольку в нём сочетались все требуемые нам качества. Он без труда мог вызвать смех своим противоборством с пушистым задирой. Затем он мог превратиться в ирландского Бастера Китона и сотворить шикарную буффонаду. В следующий момент он сам превращался в плюшевую игрушку в руках Беатрис. Он способен буквально на всё Джоди Хильдебранд, исполнительный продюссер

Надежда Путинцева

Фото: www.wdsspr.ru

Видео: iVideos