Кристина Асмус стала школьницей в новом клипе Егора Крида

За внимание персонажа актрисы борются два главных героя песни.

Накануне состоялась премьера нового клипа Егора Крида на песню Love Is. Главную женскую роль в видео исполнила актриса Кристина Асмус, примерившая на себя образ учащейся американской средней школы. Ее внимания добиваются рэпер Егор Крид и его соперник. Также в съемках клипа принял участие блогер Игорь Синяк и Tik-Tok блогер Дина Саева (DINA).

Свои образы из клипа Кристина Асмус представила своим подписчикам в Instagram. Пользователи оценили преображение Асмус посл фильма "Текст".

Ранее режиссер "Текста" рассказал, как Асмус согласилась на откровенную сцену в фильме.

Видео: YouTube / Егор Крид