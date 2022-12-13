Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию армии России

Житель полуострова опубликовал экстремистский пост в соцсетях.

Российского гражданина оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил России. По информации по пресс-службы Черноморского районного суда, житель Крыма признан виновным в преступлении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Очевидцы рассказали о том, что мужчина в социальных сетях совершил противоправные действия, направленные на создание негативного образа армии РФ, которые защищают национальные интересы страны, поддерживают мир и безопасность в регионе. Правоохранительные органы добавили, что крымчанин допустил публичные высказывания "о незаконности действий военнослужащих РФ на территории Украины, выполнения ими незаконных приказов их командиров и иных военных преступлений".

Суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова.

Фото и видео: Telegram / Крым 24