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Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию армии России

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Житель полуострова опубликовал экстремистский пост в соцсетях.

Российского гражданина оштрафовали на 40 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил России.  По информации по пресс-службы Черноморского районного суда, житель Крыма признан виновным в преступлении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.  Очевидцы рассказали о том, что мужчина в социальных сетях совершил противоправные действия, направленные на создание негативного образа армии РФ, которые защищают национальные интересы страны, поддерживают мир и безопасность в регионе. Правоохранительные органы добавили, что крымчанин допустил публичные высказывания "о незаконности действий военнослужащих РФ на территории Украины, выполнения ими незаконных приказов их командиров и иных военных преступлений".

Суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова.

Фото и видео: Telegram / Крым 24

 

Теги: дискредитация вооруженных сил россии, крым, соцсети, штраф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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