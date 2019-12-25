Кремль назвал ситуацию в Армении внутренним делом страны. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва с тревогой следит за происходящим в Ереване. Накануне Генштаб Армении призвал правительство уйти в отставку. В ответ премьер-министр Нико Пашинян назвал данный призыв попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на площадь.
И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
По его словам, Кремль призывает все стороны к спокойствию. Песков заявил, что ситуация должна оставаться в конституционном поле.
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Фото: pixabay.com
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