Росгвардия задержала в Егорьевске мужчину, который угнал велосипед и спрятал его в канаве

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина подъехал к магазину на своём велосипеде, схватил по пути чужой и уехал.

Сотрудники Росгвардии по Московской области задержали в Егорьевске вора, который угнал велосипед и спрятал его в канаве. Как сообщил телеканал "360", пропажу удалось вычислить по следам от колёс.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина подъехал к магазину на своём велосипеде, схватил по пути чужой и уехал. Однако скрыться от стражей порядка у него не получилось.

В отделе полиции установили личность подозреваемого им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, который сознался, что спрятал велосипед в канаве, чтобы позже забрать и сдать на металлолом.

Ранее очевидцы прокомментировали смертельное ДТП на западе Москвы.

Видео: телеканал "360"