У петербуржца-пенсионера из квартиры вынесли валюту и аксессуары на 2,7 млн рублей

В четверг, 8 февраля, в полицию обратился 64-летний пенсионер, проживающий на Петрозаводской улице, с заявлением о крупной краже. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что в период с октября 2023 по январь 2024 неизвестный, путем свободного доступа, совершил тайное хищение из квартиры заявителя 1 500 000 рублей, 1 тыс. евро, 1 тыс. долларов США, двух золотых мужских печаток, двух золотых цепочек, женских сережек, одной золотой и пяти серебряных монет. Общая сумма ущерба составила 2 700 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в краже телефона.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...
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Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.