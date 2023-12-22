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У петербуржца-пенсионера из квартиры вынесли валюту и аксессуары на 2,7 млн рублей
Сегодня, 8:22
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

У петербуржца-пенсионера из квартиры вынесли валюту и аксессуары на 2,7 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 8 февраля, в полицию обратился 64-летний пенсионер, проживающий на Петрозаводской улице, с заявлением о крупной краже. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период с октября 2023 по январь 2024 неизвестный, путем свободного доступа, совершил тайное хищение из квартиры заявителя 1 500 000 рублей, 1 тыс. евро, 1 тыс. долларов США, двух золотых мужских печаток, двух золотых цепочек, женских сережек, одной золотой и пяти серебряных монет. Общая сумма ущерба составила 2 700 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в краже телефона.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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emadimov
Сегодня 9:29

Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Если согласитесь помочь, то пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
 

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