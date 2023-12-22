У петербуржца-пенсионера из квартиры вынесли валюту и аксессуары на 2,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 8 февраля, в полицию обратился 64-летний пенсионер, проживающий на Петрозаводской улице, с заявлением о крупной краже. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период с октября 2023 по январь 2024 неизвестный, путем свободного доступа, совершил тайное хищение из квартиры заявителя 1 500 000 рублей, 1 тыс. евро, 1 тыс. долларов США, двух золотых мужских печаток, двух золотых цепочек, женских сережек, одной золотой и пяти серебряных монет. Общая сумма ущерба составила 2 700 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в краже телефона.

Фото: Piter.TV