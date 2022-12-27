Неизвестные похитили ёлку из парадной на проспекте Кима

Пока местные жители не обращались к полицейским.

Камеры видеонаблюдения в парадной одного из домов по проспекту Кима засняли "новогодних воришек", которые украли у местных жителей ёлку. Запись с моментом похищения оказалась в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, как в дом проникают несколько молодых людей: через несколько секунд они стремительно убегают с награбленным. Жильцы уверяют, что каждый год спокойно ставили ёлку в парадной и несколько удивились такому энтузиазму ребят. Заявление в полицию ещё не написано.

Ранее похитителя новогодних елочек заметили ещё у одной петербургской многоэтажки. "Гринча" разыскивают правоохранители. Неизвестно, связаны ли 2 случая между собой.

Видео: Piter.TV