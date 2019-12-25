В Петербурге сотрудница банка, кравшая миллионы со счетов клиентов, отделалась условным сроком

Женщина похитила около 3 млн рублей.

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении сотрудницы петербургского банка, воровавшей деньги со счетов клиентов. Женщину признали виновной в совершении преступления, однако она смогла избежать тюрьмы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Старший менеджер банка придумала схему, как легко и быстро разбогатеть. От имени нескольких клиентов она заполнила заявления на подключение личного кабинета. Затем женщина перевала их деньги на счет еще одного клиента. От имени банка она попросила снять "случайно" поступившую сумму" и принести ей наличные. Таким образом злоумышленница получила незаконным путем около 3 млн рублей.

Мошенница полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, она должна возместить материальный ущерб потерпевшим и выплатить штраф 100 тысяч рублей.

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