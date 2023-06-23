Кравцов рассказал о конкурсе в российских школах за рубежом

Глава Минпросвещения рассказал об обучении детей за пределами страны.

Конкурс в российских школах за границей достигает пяти – семи человек на место. Соответствующие статистические данные в интервью с журналистами "РИА Новостей" предоставил министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник пояснил, что в учебные учреждения родители и их дети идут за качественным образованием.

Поэтому, конечно, интерес есть, и мы договорились, что здесь будем взаимодействовать, и открытие наших школ, вы знаете, в Таджикистане у нас открыто пять школ, сейчас в Киргизии будем открывать девять школ. Конкурс пять-семь человек на место. Идут за качеством образования. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Чиновник пояснил, что на территории дружественных России стран фиксируется интерес с к центрам русского языка. В настоящее время там открыто 30 таких центров. На полях международного форума министров образования дружественных стран "Формируя будущее" Сергей Кравцов демонстрировал коллегам презентацию, в которой были обозначены планы по открытию в 2023 году 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах.

Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами на ОБЖ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости