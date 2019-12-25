Красов: военкомат всегда надо оповещать об отъезде на срок больше трех месяцев

Депутаты напомнили о круглогодичном призыве на службу.

Россияне призывного возраста должны будут всегда сообщать в военкомат в случае выезда с места жительства на срок более трех месяцев. Соответствующее заявление журналистам сделал первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов ("Единая Россия"). Таким образом парламентарий прокомментировал внесенный им в соавторстве с председателем профильного комитета Андреем Картаполовым законопроект о круглогодичном призыве на службу.

Законопроект не изменяет способы оповещения и обязанности по явке, лишь косвенно. Так, сейчас при выезде с места жительства на срок более трех месяцев в период призыва нужно сообщить в военкомат, законопроектом "период призыва" убирается. Андрей Красов, депутат ГД РФ

Политик напомнил, что в случае неоповещения военкомата гражданину грозит административная ответственность. В случае выезда за границу штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, по России - от 10 до 20 тысяч рублей.

В Госдуме обсуждают упрощение выплаты компенсаций за задержки рейсов.

Фото: Piter.tv