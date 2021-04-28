Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Красноярских предпринимателей уличили в контрабанде пиломатериалов. Об этом рассказали региональные представители полиции на транспорте по Северному федеральному округу. В МВД считают, что подозреваемые принесли ущерб в размере 10 млн рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Коммерческая организация из Канска осуществляла экспорт по фиктивным документам о месте производства товара и сделке по его купле-продаже. За границу РФ было вывезено почти 2,5 тысячи кубометров древесины. пресс-служба МВД по транспорту

В МВд напомнили, что злоумышленники вывозили в страну Восточной Азии стратегически важных российский ресурс. Контрабанду выявили сотрудники на станции Иланская совместно с представителями ФСБ России и таможенниками. Установлено, что фактическое руководство компанией осуществляли 50-летний и 39-летний местные жители. Они сделали номинальным владельцем фирмы других лиц, надеясь скрыть от представителей закона личности настоящих управляющих.

Директор лесозаготовительного предприятия подозревается в вырубке деревьев в Киришском районе на 635 тыс. рублей.

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