Семья девочки решила оставить ребенка.

Школьница из Красноярска забеременела от 10-летнего мальчика. Известно, что дети учатся в разных школах: девочка – в седьмом классе, а мальчик – в четвертом. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Судя по страницам будущих родителей в соцсетях, они состоят в гражданском браке. Срок беременности школьницы – семь недель. В школе, где учится девочка, рассказали, что у нее "сложный характер", у нее плохая успеваемость, прогуливает уроки и хулиганит. Семья семиклассницы состоит на учете, так как отец не успевает следить за тремя детьми, а мама тяжело больна. При этом семья девочки решила оставить ребенка.

По факту случившегося началась проверка. В разбирательстве участвует региональное министерство образования.

Как сообщил врач-педиатр Николай Скоробогатов телеканалу "360", теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика. Но специалист не исключает возможности, что отцом ребенка может быть другой человек, а мальчика просто подставили. Проверить репродуктивную способность школьника можно с помощью специальной экспертизы. Генетический анализ поможет установить отцовство.

Ранее мы писали, что мужчина, пытавшийся затащить девочку в машину в Новой Ладоге, сам пришел в полицию.

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