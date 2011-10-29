В Красном Селе задержан подозреваемый, который во время конфликта нанёс сотруднику ФСИН тяжёлые травмы

Инцидент произошел на автобусной остановке.

В Красном Селе задержали подозреваемого, который одним ударом отправил в больницу 39-летнего петербуржца. Как стало известно Piter.tv, пострадавшим оказался младший инспектор ФСИН.

По уточнённой информации от пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 5 июля в 19:02 в полицию поступила информация о том, что на автобусной остановке по улице Массальского неизвестные ударили мужчину, он лежит без сознания в крови. С места происшествия в тяжёлом состоянии был госпитализирован 39-летний мужчина.

Днём 6 июля у дома 102 по проспекту Ленина в городе Красное Село сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний молодой человек.

Как стало известно, вечером 5 июля между ним и сотрудником ФСИН в автобусе произошла ссора. Когда мужчины вышли из автобуса, молодой человек одним ударом уложил на асфальт 39-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее массовая драка на Невском проспекте в Петербурге попала на видео.

Видео: МВД