Неизвестный украл 85 тыс. рублей из квартиры в Кировске

Ночью на среду, 28 декабря, в ОМВД поступило заявление от 50-летней жительницы Кировска. Женщина сообщила, что её двухкомнатную квартиру в доме на Северной улице ограбил неизвестный преступник. Об этом стало известно Piter.TV.
По словам заявительницы, ограбление произошло в период с 07:30 по 17:15. Злоумышленник повредил замок входной двери и проник в квартиру, откуда похитил 50 тыс. рублей и 500 долларов США. Общая сумма ущерба составила 85 тыс. рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестные похитили ёлку из парадной на проспекте Кима в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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