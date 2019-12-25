Неизвестный украл 85 тыс. рублей из квартиры в Кировске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью на среду, 28 декабря, в ОМВД поступило заявление от 50-летней жительницы Кировска. Женщина сообщила, что её двухкомнатную квартиру в доме на Северной улице ограбил неизвестный преступник. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, ограбление произошло в период с 07:30 по 17:15. Злоумышленник повредил замок входной двери и проник в квартиру, откуда похитил 50 тыс. рублей и 500 долларов США. Общая сумма ущерба составила 85 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные похитили ёлку из парадной на проспекте Кима в Петербурге.

Фото: Piter.TV