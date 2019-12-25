Бывшую котельную ТЭЦ на Новгородской превратят в концертный зал

Административное здание вместе с машинным залом также планируется модернизировать, превратив его в спортивно-развлекательный центр.

Котельную Центральной ТЭЦ, расположенную на Новгородской улице, планируется переоборудовать в многофункциональный концертный зал, сообщает "Деловой Петербург".

Проект предполагает создание новых этажей внутри здания. Центральная зона вестибюля будет выполнена в виде атриума на всю высоту постройки с открытой лестничной конструкцией. Подвал отведут под гардеробную зону и санитарные комнаты.

Новый зал-трансформер станет площадкой для организации разнообразных учебных и развлекательных мероприятий. Административное здание вместе с машинным залом также планируется модернизировать, превратив его в спортивно-развлекательный центр. Для этого предусмотрены работы по сносу позднейших пристроек и надстроек.

Результаты историко-культурной экспертизы проекта уже опубликованы на официальном портале Комитета по охране памятников Санкт-Петербурга.

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Фото: citywalls.ru ( john5r)