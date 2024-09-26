Корректировки в ядерную доктрину России сформулированы заявил Песков

В Кремле не смогли назвать дату опубликования документа.

Корректировки в "ядерную доктрину" России сформулированы, а решение об их последующей публикации будет приниматься позже. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 сентября прокомментировал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, речь идет об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Накануне глава страны озвучил ключевые пункты. В дальнейшем Москва примет решение о публикации или непубликации обновленного документа. При этом Дмитрий Песков напомнил СМИ о том, что мировой общественности хорошо известно о ядерном потенциале России, а также его сдерживающей роли.

Нет, пока не начинает влиять. Собственно, всему миру хорошо известно, ее здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал позицию Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости