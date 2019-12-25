Ленобласть остается на плато по коронавирусу

Количество новых случаев COVID-19 в Ленобласти практически не меняется.

87 новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Ленинградской области 2 июня. Об этом сообщило Федеральное управление по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Ведомство приводит общую сводку распространения коронавирусной инфекции в Ленобласти по состоянию на 3 июня: всего с начала пандемии заболели 45503 человека, выздоровели - 42174. За последние сутки скончались 13 заболевших коронавирусом.

Более нескольких новых случаев за день отмечено во Всеволожске и Кудрово, Светогорске и Гатчине, Сланцах и Тихвине. Специалисты ведомства также напоминают, что нерегистрируемая обстановка может быть значительно хуже, и призывают к соблюдению эпидемиологических мер и ограничений, включая масочный режим.

Недавно "красная" коронавирусная зона Ленобласти расширилась и теперь включает в себя Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский районы.

Под понятием "выход на плато" подразумевается кривая по числу новых инфицированных. Иначе говоря, количество новых зараженных остается примерно одинаковым в течение продолжительного периода.

Фото: Pixabay