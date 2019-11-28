The Sun: Королева Елизавета II отречется от престола ради сына Чарльза

По данным СМИ, Чарьз может стать монархом уже в течение ближайших 2 лет. Сейчас окружение понемногу готовит 71-летнего принца к новому статусу.

Судьба британской короны может измениться впервые за 70 лет. В Великобритании все активнее ходят слухи о возможном отречении от престола королевы Елизаветы Второй. Накануне таблоид The Sun сообщил, что женщина-монарх планирует передать корону своему сыну. Это может случиться в год 95-летия королевы, то есть, в течение ближайших 18 месяцев. Информаторы издания при королевском дворе заявляют: Елизавета приняла окончательное решение, и считает, что ее сын может достойно взойти на престол.

Сейчас при дворе идут предварительные приготовления к этой процедуре. Королева готовит речь и разъяснения по поводу своего поступка, Чарьза морально и политически готовят к новой роли. Напомним, что сыну королевы в этом году исполнился 71 год. Статус "вечного принца", по слухам, доставляет королевской особе дискомфорт, а в Британии он давно стал поводом для шуток. При этом физическое и психическое здоровье Елизаветы Второй не дает двору официальных поводов для коронации Чарльза.

Напомним, что Елизавета II правит Британии с 1952 года. За это время, минимум дважды, британские СМИ анонсировали отречение королевы от престола, но каждый раз сообщения не находили подтверждения в реальности.

Видео: Royal Reviewer