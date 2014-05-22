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Вчера, 10:30
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Копию картины Репина разместили в Большом зале Мариинского дворца

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Полномасштабная копия сделана в технике "урбан-фреска", что позволило максимально точно передать оригинальный вид произведения.

Шедевр Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года" вернулся в Большой зал Мариинского дворца спустя 107 лет. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Создание копии картины длилось более двух месяцев, а установка заняла шесть дней. Полномасштабная копия сделана в технике "урбан-фреска", что позволило максимально точно передать оригинальный вид произведения. Чтобы восстановить оригинальную раму, был изготовлен специальный слепок с оригинала.

Бельский выразил благодарность художнику-урбанисту Олегу Лукьянову, мастерской "Мир спасется красотой", команде энтузиастов, Русскому музею и Алле Маниловой за помощь в осуществлении проекта.

 Ранее мы сообщили о том, что памятник Петру I работы Церетели могут перевезти из Москвы в Петербург.

Видео: Telegram / Спикер Бельский

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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