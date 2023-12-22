В Ленобласти школьник прошёл три километра пешком из-за контролёра электрички

Мальчика высадили, потому что он не смог оплатить билет.

После обращения матери 13-летнего подростка Волховстроевская транспортная прокуратура провела проверку. Контролёр электрички поезда "Мга — Кириши" принудительно высадила подростка за безбилетный проезд, ему прошлось пройти пешком около трёх километров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Установлено, что осенью 2023 года подросток возвращался из школы домой. К сожалению, он не успел купить билет на вокзале, а в самом поезде не смог оплатить сервисный сбор из-за отсутствия денежных средств.

"Несмотря на возраст ребенка, контролер принудительно высадила его на ближайшем остановочном пункте. В результате мальчик добирался пешком до дома три километра. После вмешательства транспортного прокурора в пассажирской компании проведен инструктаж. Контролёрам указали на недопустимость принудительной высадки несовершеннолетних из поезда. Виновной объявлен выговор" Северо-Западная транспортная прокуратура

Отметим, что кассир-контролёр привлечён к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Ранее Piter.TV сообщал, что РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда после смерти кота Твикса из Ленобласти.

Фото: Piter.TV

