Большинство петербуржцев выступили за внедрение системы контроля управления доступом в школах

Введение СКУД поддержали 64% респондентов.

"Единая карта петербуржца" и издание "Петербургский дневник" провели совместный опрос жителей Северной столицы. Судя по результатам исследования, основная часть горожан выступает за введение системы контроля управления доступом (СКУД) ради безопасности детей в школах. Эту инициативу поддержали 64% респондентов.

Ещё 6% е увидели в мере необходимости. У 22% нет детей, учащихся в школе, а остальные 8% затруднились ответить на вопрос о СКУД.

По мнению 26% петербуржцев, наиболее действенной мерой по обеспечению безопасности в школах станет работа квалифицированных сотрудников охранных предприятий. Ещё 21% предложили ввести в учебных заведениях пропускной режим, 9% заявили о необходимости проводить инструктаж для детей и преподавателей на случай экстремальных ситуаций, а 8% выступили за систему видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что школы Петербурга получат 24 новых автобуса.

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