Контрольно-счетная палата проверит психиатрическую лечебницу имени Николая Чудотворца

Также под прицел инспекции попал МО "Светлановский".

Специалисты Контрольно-счетной палаты начали проверку в муниципальном округе "Светлановское" и психиатрической больнице имени Святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия инициированы днем 3 сентября. Инспекция займется изучением и анализом финансово-хозяйственной деятельности округа, начиная с 2016 года.

Отметим, что проверяемый МО располагается в Выборгском районе Петербурга.. Ежегодный бюджет организации составляет более 130 миллионов. Профильная лечебница находится на набережной реки Мойки, 126. Больница является старейшей из медицинских учреждений города.

Завершение мероприятий запланировано за 30 октября.

Напомним, что Светлана Агапитова рассказала о происшествиях с несовершеннолетними за лето 2018 года.

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