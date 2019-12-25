Юристы и эксперты считают, что отмена данного положения станет для Конституционного суда ещё одним репутационным ударом.

Конституционный суд решил отказаться от практики amicus curiae, по которой независимые эксперты могли направить своё мнение по общественно значимым делам. Многие юристы высказывались, что данная практика позитивно сказывалась на решениях суда.

В 2017 году Конституционный суд внёс в регламент поправки, который давали подобным заключениям официальный статус. В 2021 году судьи пришли к выводу, что amicus curiae даёт поводы для "лоббизма интересов". При этом отмечается, что порой аргументация экспертов носит "ненаучный характер", которая переходит в политическую плоскость.

Юристы и эксперты считают, что отмена данного положения станет для Конституционного суда ещё одним репутационным ударом.

Ранее Конституционный суд разрешил петербуржцу получать две пенсии одновременно.

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