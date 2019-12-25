Константин Паничев рассказал о прогнозируемых доходах и расходах бюджета Выборгского района

Глава комитета финансов также рассказал о мерах повышения доходов.

22 декабря с докладом об основных параметрах бюджета выступил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев. Он проанализировал текущие основные параметры бюджета 2020 года и планового периода 2021-2022 годов. Отметим, что на заседании присутствовали глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Так, прогнозируемый размер доходов местного бюджета с учетом межбюджетных поступлений в 2020 году составит 829 313 600 руб. При этом объем собственных доходов муниципального образования - 655 212 800 руб.

Общий объем расходов местного бюджета сформирован на уровне 884 138 000 тысяч рублей. Источником погашения дефицита определяются остатки бюджетных средств. Потери бюджета город компенсирует за счет внутренней бюджетной экономии и плановых безвозмездных поступлений. В целях повышения доходной базы предпринимаются меры, способствующие развитию экономического потенциала муниципалитета, повышению эффективности администрирования доходов, осуществляется систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета.

По итогам обсуждения параметров бюджета депутаты задали ряд уточняющих вопросов. Они касались газификации Петровского микрорайона, а также благоустройства Выборга. Эти работы запланированы. Ответы были предоставлены представителями профильных комитетов, присутствующими на заседании.

Ранее мы сообщили о том, что спортивный комплекс в Светогорске начал работу.

Фото: администрация МО "Выборгский район"