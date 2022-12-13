Кондуктор подралась с пассажиркой автобуса в Серпухове из-за видеозвонка

Сотрудница общественного транспорта пыталась вытолкнуть женщину из дверей.

В Серпухове Московской области произошла драка кондуктора автобуса №5 и пассажирки из-за разговора ехавшей в транспорте женщины по видеосвязи. Видеозапись с места происшествия разместил Telegram-канал "ЧП Серпухов".

Судя по кадрам, потасовка произошла в проходе салона. Кондуктор попыталась вытолкнуть оппонентку через открытую дверь остановившегося транспорта.

По данным свидетельницы произошедшего, причиной драки стал видеозвонок, который совершила пассажирка. Кондуктор грубо потребовала у неё отключить связь и заявила, что в автобусе "не надо по камерам разговаривать". Ответ женщина посоветовала сотруднице транспортной компании "закрыть рот".

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Видео: Telegram / ЧП Серпухов