Концертный зал в Николаевском дворце откроется 27 марта

Николаевский дворец (Дворец Труда) сейчас занимает Совет Федерации профсоюзов.

Концертный зал в Николаевском дворце, расположенном на площади Труда в Петербурге, откроется 27 марта. Перед зрителями выступит IP Orchestra под руководством Игоря Пономаренко, который исполнит цикл "Времена Года" Антонио Вивальди.

Игорь Пономаренко – известный дирижер, композитор, основатель "Терем-квартета", двойного дуэта "Ма.Gr.Ig.Al." и симфонического оркестра IP Orchestra.

Николаевский дворец (Дворец Труда) сейчас занимает Совет Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее Piter.tv писал, что HBO снимет сиквел фильма "Время убивать" с Мэттью Макконахи.

Фото: предоставлено организаторами