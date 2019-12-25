Концертный зал в Николаевском дворце откроется 27 марта

Концертный зал в Николаевском дворце, расположенном на площади Труда в Петербурге, откроется 27 марта. Перед зрителями выступит IP Orchestra под руководством Игоря Пономаренко, который исполнит цикл "Времена Года" Антонио Вивальди.
Игорь Пономаренко – известный дирижер, композитор, основатель "Терем-квартета", двойного дуэта "Ма.Gr.Ig.Al." и симфонического оркестра IP Orchestra.
Николаевский дворец (Дворец Труда) сейчас занимает Совет Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее Piter.tv писал, что HBO снимет сиквел фильма "Время убивать" с Мэттью Макконахи.
Фото: предоставлено организаторами
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