Концерт памяти Эдуарда Хиля

Звезды эстрады исполнят песни артиста, а также собственные композиции.

В ДК им.Горького почтят память Народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля. В честь 85-летия со дня рождения звезды эстрады, кино и театра исполнят песни из репертуара легенды, а также собственные композиции. В концерте примет участие внук Эдуарда Хиля - Эдуард Хиль-младший, который последовал по стопам своего деда и выступает на сцене с 5 лет.

Программа раскроет творческую биографию артиста, которая была написана сыном Дмитрием. Вести мероприятие будет заслуженная артистка России Ирина Смолина.

Самые известные песни Эдуарда Хиля - "Потолок ледяной", "Тро-ло-ло", "Как хорошо быть генералом", "Я шагаю по Москве" и другие. Народный артист РСФСР ушел из жизни в 2012 году.

Место: ДК им.Горького (проспект Стачек, 4)

Цена: от 700 рублей

Фото: предоставлено организатором