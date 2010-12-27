  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт памяти Эдуарда Хиля
Сегодня, 19:00
680
nadezhda_sib

Концерт памяти Эдуарда Хиля

0 0

Звезды эстрады исполнят песни артиста, а также собственные композиции.

В ДК им.Горького почтят память Народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля. В честь 85-летия со дня рождения звезды эстрады, кино и театра исполнят песни из репертуара легенды, а также собственные композиции. В концерте примет участие внук Эдуарда Хиля - Эдуард Хиль-младший, который последовал по стопам своего деда и выступает на сцене с 5 лет. 

Программа раскроет творческую биографию артиста, которая была написана сыном Дмитрием. Вести мероприятие будет заслуженная артистка России Ирина Смолина. 

Самые известные песни Эдуарда Хиля - "Потолок ледяной", "Тро-ло-ло", "Как хорошо быть генералом", "Я шагаю по Москве" и другие. Народный артист РСФСР ушел из жизни в 2012 году. 

Место: ДК им.Горького (проспект Стачек, 4)

Цена: от 700 рублей

Фото: предоставлено организатором 

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии