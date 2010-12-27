Концерт ко Дню молодежи

В рамках бесплатного концерта в Московском районе выступят OQJAV, группа "Торба-на-Круче", Лера Яскевич и другие артисты.

29 июня на площади у ТЦ "Электра" гости праздника смогут принять участие в фотосессиях, спортивных мастер-классах, танцевальных баттлах, сыграть в настольные игры и послушать лекции на самые актуальные молодежные темы. Кроме того, непосредственно внутри Торгового центра посетители события получат возможность сфотографироваться и пообщаться с известными артистами.

На музыкальной сцене праздника выступят: Торба-на-Круче, OQJAV, Лера Яскевич, Площадь Восстания, Копенgageн и ряд молодых петербургских артистов.

Фестиваль пройдёт в рамках празднования 100-летия Московского района Санкт-Петербурга.

Когда: 29 июня

Начало: 14:00

Где: Московский проспект 137, лит.Б

Вход свободный

Фото: предоставлено организаторами меропрятия