Концерт камерного оркестра "Классика"

Ансамбль артистов оркестра "Классика" представит программу "Вечер камерной музыки Антонио Вивальди". Все его участницы являются частью симфонического оркестра. Как и во времена Вивальди, коллектив исключительно женский. Дело в том, что он практически всю свою жизнь был руководителем и композитором в женском сиротском приюте в Венеции. Знаменитый цикл "Времена года" был написан для его воспитанниц.
Коллектив сформировался недавно, но уже несколько раз выступал в Петербурге и на родине композитора - в Италии.
Под руководством Александра Канторова ансамбль исполнит: концерт двух скрипок с оркестром ля-минор, концерт для фагота с оркестром ля-минор, концерт для флейты с оркестром соль-минор, кончерто-гроссо для для двух солирующих скрипок и виолончели ре-мажор, концерт для 4-х скрипок с оркестром си-минор.
Место: Малый Зал им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича (Невский проспект, 30)
Цена: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: предоставлено организатором
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