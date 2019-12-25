Концерт группы "Звери" на "Газпром Арене" отложили до декабря

Организаторы добавили, что все приобретённые официальные билеты останутся действительными.

Концерт группы "Звери" на "Газпром Арене" в Северной столице, намеченный на 1 сентября, был перенесён на конец года. Об этом сообщили организаторы шоу.

Выступление группы пройдёт 15 декабря. Причины такого решения не уточнили. Организаторы лишь добавили, что все приобретённые официальные билеты останутся действительными.

Напомним, что против концерта выступил депутат Госдумы РФ Михаил Романов: он попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность концертного агентства "Nebo Records", выступающего организатором выступлений группы "Звери". Поводом для обращения послужили многочисленные жалобы со стороны родителей и педагогов Северной столицы, которые добиваются запрета ближайших концертов музыкального коллектива в Петербурге в связи с высказываниями солиста группы Романа Билыка об СВО.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)