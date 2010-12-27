Концерт группы "Секрет"

Большое возвращение золотого состава квартета.

В Петербург приезжает одна из любимейших тысячами людей в 80-е рок-группа. Отметивший 35 лет со дня создания "Секрет" выступит с программой "Большой концерт для двух столиц". Золотой состав бит-квартета исполнит все свои известные хиты и забытые композиции.

На сцену выйдут бессменные певец Максим Леонидов, поэт, композитор и гитарист Андрей Заблудовский, барабанщик и автор песен Алексей Мурашов и шоумен и заслуженный артист РФ Николай Фоменко.

Несколько распадов и воссоединений, единственный за 25 лет альбом, изданный в классическом составе группы нисколько не уменьшил популярность "Секрета". Коллектив по-прежнему энергичен, харизматичен и играет отличную музыку.

Цена: от 3500 рублей

Адрес: СК Юбилейный, пр. Добролюбова, 18

Фото: предоставлено организаторами