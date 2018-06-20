Концерт группы "Моя Мишель"

В Петербург приезжает известная группа "Моя Мишель". Музыканты привезли в город на Неве лиричные композиции и романтическое настроение.
Команда будет покорять петербургскую "Аврору" 27 марта.
Концерт начинается в 20:00.
Фото: KudaGo
Известная группа привезет в Северную столицу романтичное настроение.
В Петербург приезжает известная группа "Моя Мишель". Музыканты привезли в город на Неве лиричные композиции и романтическое настроение.
Команда будет покорять петербургскую "Аврору" 27 марта.
Концерт начинается в 20:00.
Фото: KudaGo
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