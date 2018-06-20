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Концерт группы "Моя Мишель"
Сегодня, 20:00
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TretyakovaS

Концерт группы "Моя Мишель"

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Известная группа привезет в Северную столицу романтичное настроение.

В Петербург приезжает известная группа "Моя Мишель". Музыканты привезли в город на Неве лиричные композиции и романтическое настроение. 

Команда будет покорять петербургскую "Аврору" 27 марта.

Концерт начинается в 20:00.

Фото: KudaGo

Теги: куда го спб
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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