Арт-барахолка прошла в петербургской "Пальме"

Петербуржцы приобретали авторские вещи и хорошее настроение.

В Петербурге прошла арт-барахолка "Фланелевый маркет". Жители города заполнили пространство "Пальма", чтобы купить авторские вещи и порадовать себя необычной атмосферой.

Петербуржцы приобретали вещи ручной работы из натуральных материалов, предметы гардероба от дизайнерских ателье, а также вещи для домашнего интерьера и прочие мелочи для уюта. Помимо этого, ярмарка порадовала вкусной едой.

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий. На кадрах мы видим уютные столики с продукцией и заинтересованных посетителей, которые выбирают для себя уютные мелочи под приятную музыку.

Видео: Piter.tv