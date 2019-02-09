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Арт-барахолка прошла в петербургской "Пальме"

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Петербуржцы приобретали авторские вещи и хорошее настроение.

В Петербурге прошла арт-барахолка "Фланелевый маркет". Жители города заполнили пространство "Пальма", чтобы купить авторские вещи и порадовать себя необычной атмосферой.

Петербуржцы приобретали вещи ручной работы из натуральных материалов, предметы гардероба от дизайнерских ателье, а также вещи для домашнего интерьера и прочие мелочи для уюта. Помимо этого, ярмарка порадовала вкусной едой. 

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий. На кадрах мы видим уютные столики с продукцией и заинтересованных посетителей, которые выбирают для себя уютные мелочи под приятную музыку. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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