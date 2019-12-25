Концерт группы "Марсель"

Группа "Марсель" выступит с большим осенним концертом. Уже более двух десятилетий коллектив остается одним из самых узнаваемых и любимых на российской музыкальной сцене.
Прозвучат следующие хиты: "Настроение осень", "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Сколько бы", "Туда где", "Полетели в небеса" и другие. Первая песня вновь становится актуальной каждую осень.
Кроме того, ожидается новая композиция "Мира мало", которую музыканты записали недавно. Это отличный повод услышать ее вживую! Специальным гостем будет Игорь Чехов.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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