Концерт группы "Марсель"

Концерт пройдет 1 ноября в клубе "Космонавт". Начало – в 20:00. Для гостей старше 16 лет.

Группа "Марсель" выступит с большим осенним концертом. Уже более двух десятилетий коллектив остается одним из самых узнаваемых и любимых на российской музыкальной сцене.

Прозвучат следующие хиты: "Настроение осень", "Эта песня для тебя", "Предубеждение и гордость", "Не отдам", "Сколько бы", "Туда где", "Полетели в небеса" и другие. Первая песня вновь становится актуальной каждую осень.

Кроме того, ожидается новая композиция "Мира мало", которую музыканты записали недавно. Это отличный повод услышать ее вживую! Специальным гостем будет Игорь Чехов.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия