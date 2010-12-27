  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт группы Godsmack
Сегодня, 19:00
1812
Rybka123

Концерт группы Godsmack

0 0

Знаменитая американская метал-группа даст концерт в петербургском клубе А2.

Хард-рок титаны Godsmack приедут в Россию со своим новым альбомом. Номинанты на примию Грэмми и обладатели Billboard Music Awards обещают устроит для петербуржцев горячее и шумное шоу. 

Место: А2 
Время: 19:00 
Цена: 2500 рублей

Теги: godsmack
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии