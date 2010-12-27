Концерт группы Godsmack

Знаменитая американская метал-группа даст концерт в петербургском клубе А2.

Хард-рок титаны Godsmack приедут в Россию со своим новым альбомом. Номинанты на примию Грэмми и обладатели Billboard Music Awards обещают устроит для петербуржцев горячее и шумное шоу.

Место: А2

Время: 19:00

Цена: 2500 рублей