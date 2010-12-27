Концерт группы Godsmack

Хард-рок титаны Godsmack приедут в Россию со своим новым альбомом. Номинанты на примию Грэмми и обладатели Billboard Music Awards обещают устроит для петербуржцев горячее и шумное шоу.
Место: А2
Время: 19:00
Цена: 2500 рублей
Знаменитая американская метал-группа даст концерт в петербургском клубе А2.
Хард-рок титаны Godsmack приедут в Россию со своим новым альбомом. Номинанты на примию Грэмми и обладатели Billboard Music Awards обещают устроит для петербуржцев горячее и шумное шоу.
Место: А2
Время: 19:00
Цена: 2500 рублей
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