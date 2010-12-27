Концерт группы "Flook"

Максимально кельтская музыка.

"FLOOK" – настоящая находка для любителей культуры кельтов и их своеобразной музыки. Квартет использует минимальный набор простых инструментов и творит со звуком чудеса: фантазия музыкантов безгранична и пропитана кельтскими мотивами. Печаль, пляска – здесь мелодии под любое настроение.

Музыкальную четверку полюбил Борис Гребенщиков, что привело к росту популярности группы в России и даже к необычному сотрудничеству: флейтист "FLOOK" Брайан Финнеган уже десять лет как участник одного из составов "Аквариума".

Цена: 1700 рублей

Адрес: ZAL, набережная Обводного канала, 118, литера C

Фото: FLOOK / ВКонтакте